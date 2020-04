A iniciativa Unidos por Portugal, promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em conjunto com mais 14 parceiros, angariou até esta sexta-feira 594.567,58 euros.

Os quase 600 mil euros recebidos vão servir para a compra de equipamento hospitalar e de proteção individual para hospitais e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que necessitam dessa ajuda, como esclarece a FPF no seu site.

«As verbas angariadas por Unidos por Portugal servirão agora para responder aos pedidos de apoio de 775 instituições para equipamentos de proteção individual e para equipamentos de proteção individual hospitalar», revelou a FPF.

No caso dos hospitais, a campanha «Unidos por Portugal» desenvolveu, em parceria com a Open Air, o primeiro kit de proteção reutilizável com todo o equipamento necessário para os profissionais de saúde na linha da frente na luta contra pandemia da Covid-19.

Segundo a FPF este é um kit que será uma importante arma na defesa dos profissionais de saúde que participam nesta luta contra a pandemia do novo coronavírus.

«Validado por médicos, cada kit é composto por um fato de corpo inteiro com proteção de pescoço e ombros, touca, viseira, máscara FFP2 / FFP3, avental, luvas até ao cotovelo e cobre-botas até ao joelho», informou a FPF que acrescenta nesta informação que serão ainda enviados outros meios de proteção, como óculos, para o pessoal médico mais exposto à contaminação.

De salientar ainda que, no contexto desta campanha, e através de um parceiro alimentar, serão ainda doados bens alimentares às IPSS.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde o dia 19 de março, já se registaram 246 mortes e 9.886 casos de infeções confirmadas com a covid-19.