A Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS) colocou em marcha um plano que visa disponibilizar aos hospitais 5000 garrafas de mergulho e que envolve os cerca de 100 associados daquele organismo, clubes e outras associações e que podem servir ao Sistema Nacional de Saúde (SNS) para a armazenamento de oxigénio, em caso de necessidade devido à pandemia do novo coronavírus.

Integradas neste plano estão igualmente 85 empresas de atividades marítimo-turísticas com prática de mergulho com garrafas, bem como outras 20 empresas de mergulho profissional, com o apoio da Associação de Empresas de Mergulho Profissional e ainda cerca de 50 entidades que possuem estes equipamentos por todo o pais mas sobretudo no litoral.

Uma operação de grande dimensão e que requer uma logística apurada, que a FPAS, que possui o estatuto de utilidade pública, está a preparar, e que até agora tem adesão praticamente imediata de todos, como afirmou à agência Lusa Manuel Pavese, vice-presidente da FPAS: “O mais interessante de tudo é que das dezenas, provavelmente centenas, de telefonemas que fizemos, são telefonemas que ao primeiro minuto já estão resolvidos, porque de imediato as pessoas, representantes das entidades, disponibilizam tudo, perguntam logo quando se vai buscar”, revelou.

Para já o material contabilizado dispõe de uma capacidade média de armazenamento de 12 litros, porque há embalagens de várias capacidades, e a estimativa de 5.000 recipientes é feita por baixo. Estas garrafas, que são utilizadas na prática de mergulho recreativo e técnico, em modalidades como o ‘snorkeling’, podem armazenar misturas de ar enriquecido ou mesmo 100% de oxigénio, o que pode ser um precioso aliado no apoio aos doentes infetados com a covid-19.