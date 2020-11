O Moreirense suspendeu os treinos pelo facto de a última bateria de testes ter detetado mais casos de covid-19 no clube. Ao que o Maisfutebol apurou, no total são 24 os infetados, entre atletas e elementos do staff.

No plantel, há apenas dois jogadores com teste negativo e outros dois com resultado inconclusivo, tendo por isso, que repetir o exame. Entre os infetados estão, por exemplo, os quatro guarda-redes.

A formação de Moreira de Cónegos já estava desfalcada devido à covid-19 no jogo com o Rio Ave, do passado sábado, não tendo no banco sequer guarda-redes suplente. Os testes realizados esta segunda-feira detetaram mais infetados.

Para o próximo sábado, está agendada a receção do Moreirense ao Paços de Ferreira, mas a formação de Moreira de Cónegos não tem sequer sete atletas disponíveis, o número mínimo para ir a jogo.