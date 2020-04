A Alemanha teve 4.003 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e ultrapassou a barreira dos 100 mil contágios no país.

Ao todo, são já 103.228 os casos registados na Alemanha. De acordo com as autoridades sanitárias, morreram ainda 254 pessoas no último dia devido à doença.

De acordo com o Instituto Robert Koch, o centro de epidemiologia da Alemanha, a pandemia já custou a vida a 1.861 pessoas neste país.