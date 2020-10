O Salgueiros anunciou que «nos últimos dias foi detetado um caso positivo de covid-19 num atleta do plantel sénior», sem revelar contudo a identidade do futebolista.

«No seguimento das orientações da Direção Geral de Saúde, o atleta em causa encontra-se em isolamento sendo que todos os atletas, equipa técnica e staff encontram-se a realizar os respectivos testes de despiste, em articulação total com as entidades competentes», pode ler-se na nota do clube portuense.

Segundo o Maisfutebol apurou, todos os jogadores do plantel, equipa técnica e o respetivo staff fizeram ontem os testes e estão neste momento em quarentena, enquanto aguardam pelos resultados. A equipa principal, que disputa o Campeonato de Portugal, não pode treinar e só voltará ao trabalho assim que forem despistados mais casos de infeção.