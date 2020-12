O Villarreal-Qarabag, da Liga Europa, foi adiado devido à pandemia de covid-19, informou esta terça-feira a UEFA.

Segundo o organismo, a decisão surge a pedido do emblema do Azerbaijão, que tem nesta altura vários elementos do plantel infetados com o novo coronavírus e não consegue, assim, apresentar o número mínimo de jogadores obrigatório para ir a jogo.

Para já a partida foi adiada, ainda sem nova data definida, mas pode mesmo vir a ser cancelada, uma vez que o Villarreal já garantiu o primeiro lugar do grupo I e o Qarabag o último.