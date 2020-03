O FC Porto preparou um vídeo com conselhos dos jogadores da equipa principal para os mais jovens, nesta fase de combate ao coronavírus COVID-19.



Sérgio Oliveira, Fábio Silva, Otávio e Tiquinho Soares salientam a importância de lavar bem as mãos, durante pelo menos 20 segundos, e evitar ao máximo o contacto físico.



O vídeo, a que o Maisfutebol teve acesso, foi preparado para os jovens do clube e já foi divulgado a nível interno.