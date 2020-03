Cerca de 200 funcionários do Benfica estão a trabalhar em casa em sistema de teletrabalho, confirmou o clube encarnado na newletter desta quinta-feira.

Recorde-se que o Benfica já tinha anunciado a adoção de medidas de combate à propagação do surto do novo coronavírus, incluindo a suspensão de todas as atividades nos escalões de formação, conferências de imprensa e visita ao centro de treinos e ao estádio.

Refira-se que o conselho de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol está reunido esta quinta-feira, dia em que está também prevista a realização de uma reunião na Liga e das quais poderão sair novas medidas de combate ao vírus que já se alastrou a praticamente todo o mundo.

Em Portugal há já 79 casos confirmados de pessoas infetadas.