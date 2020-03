O Conselho de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol está reunido para analisar o agravamento das medidas de prevenção contra o coronavírus e a Liga vai reunir esta quinta-feira à tarde.

Em equação, sabe a TVI e o Maisfutebol, está a paragem imediata das competições nacionais.

No que diz respeito à Liga, está agendada uma reunião, com dirigentes e médicos dos clubes para as 17h00 desta quinta-feira, sabe o Maisfutebol. Ao que apurou ainda o nosso jornal, para já foi garantido que as competições profissionais param se houver algum caso registado num clube.