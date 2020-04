Espanha voltou a registar uma subida no número de mortes provocada pela Covid-19. Na atualização dos números desta terça-feira, registam-se mais 567 vítimas mortais em apenas um dia, o que dá agora um total de 18.056 óbitos. Existem, também, mais 3.045 novos casos confirmados do novo coronavírus. Ao todo, são já 172.541 pessoas infetadas pela pandemia em Espanha.

Segundo o último balanço das autoridades de saúde, há ainda a registar um número positivo: 67.504 pessoas recuperaram da Covid-19, mais 2.777 em 24 horas. Espanha continua a ser um dos países mais afetados por Covid-19 no mundo. É o segundo país com mais casos confirmados (surge logo a seguir aos EUA) e o terceiro com mais mortes (depois de EUA e Itália).