O Roménia-Noruega, da Liga das Nações, foi cancelado, depois de a seleção escandinava ter sido proibida de viajar para solo romeno, anunciou a UEFA.

As autoridades norueguesas proibiram a equipa de Lars Lagerback de viajar após Omar Elabdellaoui ter testado positivo à covid-19.

A federação da Noruega enviou uma carta ao governo local, a explicar que corre o risco de ser excluída da Liga das Nações se não for a jogo, mas a decisão manteve-se.

Refira-se que o Roménia-Noruega ia jogar-se este domingo. Na próxima quarta-feira, os nórdicos têm encontro marcado com a Áustria, com quem partilham a liderança do grupo 1 da divisão B, com nove pontos. Nesta altura, a realização dessa partida é uma incógnita.