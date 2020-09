O Farense anunciou esta quinta-feira que foi detetado um caso positivo de covid-19 na equipa satélite Farense 1910.

«Atuamos e atuámos sempre em profundo respeito e cumprimento de todas as normativas de segurança decretadas pelas autoridades nacionais de saúde. Fomos, indiscutivelmente, um exemplo na defesa, apoio e salvaguarda da saúde pública e do bem comum. Manteremos a conduta, fazendo agora cumprir o isolamento e quarentena a que o atleta afetado está naturalmente sujeito, com tranquilidade», diz a nota do clube algarvio.