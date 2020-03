O plantel do Benfica juntou-se para enviar uma mensagem de força a todos os adeptos que lutam nesta altura contra a pandemia de Covid-19, apelando ainda que fiquem em casa.

Samaris, André Almeida, Seferovic, Vinícius, Taarabt, Svilar, Zlobin, Grimaldo, Zivkovic, Cervi e Weigl gravaram uma pequena mensagem de solidariedade e ao mesmo tempo de consciencialização para as pessoas respeitarem o isolamento social e as recomendações médicas para evitarem a propagação do novo coronavírus.

«Fiquem em casa!» é o mote do Benfica para esta mensagem, que foi publicada nas redes sociais do clube.