A Liga reuniu nesta quarta-feira com a Associação Nacional de Médicos do Futebol (AMEF) para discutir o protocolo que tem sido seguido devido à covid-19.

Do encontro, que contou ainda com o consultor médico da Liga, Filipe Froes, resultou a manutenção «inalterada da confiança nos procedimentos que foram implementados no sector e que têm sido o garante que os campeonatos profissionais se mantenham em atividade», lê-se em comunicado.

Uma das situações colocadas em cima da mesa pelos clubes da Liga foi a dos ‘falsos positivos’, com a Liga a decretar que o modo de operar é o mesmo que já fez com o Sporting.

«Os testes de PCR positivos são sempre considerados positivos, independentemente da presença de sintomas ou da realização de outros testes nas 48 horas anteriores ou posteriores. O conceito de falso positivo apenas poderá ser equacionado pela Autoridade de Saúde Territorial (AST) e se o laboratório responsável pela sua realização assumir por escrito e em declaração enviada à AST o diagnóstico de ‘Falso Positivo’», lê-se ainda.