42 clubes do Campeonato de Portugal repudiraram o adiamento da jornada deste fim-de-semana, devido às medidas impostas por causa da pandemia de covid-19, considerando que se trata de uma «discriminação sem paralelo».

«Depois de nos termos deparado nos últimos dias com cerca de 30 mil pessoas no Grande Prémio de Fórmula 1 no Algarve e ainda ontem milhares de pessoas a assistirem ao surfar das ondas do Canhão da Nazaré, juntando a isto a inconstitucionalidade das medidas governamentais, ficamos aterrorizados com as decisões levadas a cabo contra o futebol em Portugal, indústria que tem dado o exemplo quer ao nível das medidas praticadas pela situação pandémica vivida, quer pelas precauções e testes que têm feito aos seus profissionais», dizem os clubes em comunicado.

«Nada nos move contra os desportos automobilísticos nem contra as ondas da Nazaré, mas sim contra a tomada de posição escandalosa do Governo com a conivência da DGS. É uma autêntica discriminação sem paralelo na história do desporto nacional e uma falta de respeito para com os atletas, dirigentes, sociedades desportivas e centenas de patrocinadores que num ano delicado reuniram esforços para fomentar o desporto», pode ler-se na nota.

Os clubes exigem um tratamento melhor para o futebol, pedindo que seja ouvida a Federação Portuguesa de Futebol, para que se possam realizar os jogos adiados em 03 e 04 de novembro.

Os jogos das competições desportivas amadoras marcados para o fim de semana foram cancelados, devido às restrições impostas para evitar a propagação do novo coronavírus, mantendo-se a calendarização das I e II Ligas.

O Conselho de Ministros determinou, em 22 de outubro, a limitação de circulação entre concelhos do continente entre as 00:00 desta sexta-feira e as 06:00 de terça-feira.