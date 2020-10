Os jogos das competições desportivas amadoras marcados para o fim de semana foram cancelados, devido às restrições impostas para evitar a propagação do novo coronavírus, mantendo-se a calendarização das I e II Ligas de futebol.

«A decisão de suspender as atividades não profissionais foi reafirmada pelo Governo às federações desportivas esta quinta-feira e apelamos à melhor compreensão de todos no sentido de a cumprir», lê-se no comunicado conjunto das federações de andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol.

Nesta mesma nota, os organismos federativos acrescentam que foi «decidida a alteração completa da próxima jornada das provas presentemente organizadas pelas cinco federações».

Esta decisão mantém a calendarização das jornadas da I Liga e da II Liga de futebol, a realizar entre sexta-feira e segunda-feira, mas suspende as rondas dos principais campeonatos nacionais de andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol.

Em causa, está a resolução do Conselho de Ministros de 22 de outubro, que determina a limitação de circulação entre concelhos do continente entre as 00:00 de sexta-feira e as 06:00 de terça-feira.