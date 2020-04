Os Estados Unidos ultrapassaram, este domingo, a marca dos 40 mil mortos no quadro da pandemia da covid-19, com um registo de mais de 40.500 óbitos desde o início da doença no país, anunciou a Universidade John Hopkins.

O país que regista a maior rapidez de propagação da covid-19 regista já mais de 740.000 casos de pessoas com infeção confirmada, de acordo com a mesma instituição, que tem atualizado de forma contínua os dados, a cada dia.

O governador de Nova Iorque, epicentro do surto no país, disse este domingo, em conferência de imprensa, que o estado está a «ultrapassar o ponto alto» dos casos pelo novo coronavírus. Andrew Cuomo afirmou que os dados mostram um declínio na taxa de infeção.

«Não é hora de ficar convencido, ainda temos um longo caminho», afirmou Cuomo, dizendo ainda que Nova Iorque planeia realizar «milhares» de testes de anticorpos de forma massiva à população, para determinar quem foi infetado, a partir desta semana.