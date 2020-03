O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta terça-feira a suspensão de voos internacionais de e para a União Europeia, como medida de contenção do Covid-19.

«A partir da meia-noite de [quinta-feira] serão suspensos todos os voos internacionais», referiu.

António Costa vincou ainda que as circulações dentro da União Europeia se mantêm consoante «o princípio da liberdade».

«Quanto às fronteiras internas, foi reafirmado o princípio da liberdade de circulação dentro da União Europeia, salvo situações pontuais que têm vindo a existir e ficou acordado que não haveria medidas unilaterais», disse, apontando o exemplo das restrições já acordadas bilalteralmente entre Portugal e Espanha.

Os voos de Portugal para os países de língua oficial portuguesa mantêm-se, informou ainda o chefe do executivo. No caso do Brasil, as ligações ficam restringidas a Lisboa - São Paulo e Lisboa - Rio de Janeiro.

As outras exceções são África do Sul, Canadá, Estados Unidos e Venezuela, onde existe uma forte presença de comunidades portuguesas.

