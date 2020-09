O primeiro-ministro António Costa falou aos jornalistas após a reunião de emergência do Gabinete de Crise sobre a evolução da covid-19 em Portugal e começou por dizer que, «a manter-se esta tendência, seguramente na próxima semana chegaremos aos mil casos por dia.»

António Costa apelou à responsabilidade de todos porque «temos de travar esta tendência».

«Agora, não vamos poder voltar a parar o país, como aconteceu em março. Agora, o controlo da pandemia depende da responsabilidade pessoal de cada um de nós. Não podemos voltar a privar as crianças do acesso à escola, não podemos voltar a proibir as famílias de visitarem os seus entes queridos nos lares, não podemos separar as famílias no Natal como fizemos na Páscoa. Temos mesmo de travar a pandemia por nós próprios através da nossa responsabilidade pessoal», apontou o primeiro-ministro.

«Parar o país teve um custo enorme. Foi horrível. Destruiu milhares de postos de trabalho. Os custos de não haver aulas presenciais foram muito significativos. Nas primeiras cinco semanas deste ano lectivo vai ser feito um esforço de recuperar o que se perdeu. Se todos cumprirmos as regras básicas, conseguimos controlar a pandemia», frisou.

Por isso, António Costa pede que sejam cumpridas as seguintes regras: Uso de máscara sempre que possível, manter a higiene regular das mãos ao longo do dia, respeitar a etiqueta respiratória, manter o distanciamento social, e a utilização da aplicação StayAway Covid.