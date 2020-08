O River Plate suspendou os treinos depois de ter detetado um caso de covid-19 no grupo de trabalho.

A equipa argentina está desde segunda-feira em estágio num hotel. Todos os elementos foram submetidos a testes no passado sábado e os resultados tinham sido negativos, mas, entretanto, foi diagnosticada a infeção do coronavírus ao treinador de guarda-redes, Adrián Olivieri.

O técnico foi de imediato isolado, segundo anunciou o clube, e os restantes elementos vão continuar dentro «da bolha» criada no hotel.

A 20 dias de voltar a jogar na Libertadores, o River suspendeu então os treinos e vai testar novamente as 60 pessoas que estão no hotel, desde os jogadores, staff do clube e funcionários da unidade hoteleira.