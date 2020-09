Atlético de Madrid interrompe estágio por causa de caso de covid-19

O Atlético de Madrid suspendeu esta sexta-feira o estágio em Los Ángeles de San Rafael, Segovia, e regressou a Madrid por ter sido detetado um caso de covid-19 num dos integrantes da concentração.

A notícia é avançada pela imprensa espanhola e, segundo a agência EFE, que cita fontes do clube, a pessoa infetada com o novo coronavírus não é jogador, nem pertence à equipa técnica.

Segundo a mesma fonte, o clube conheceu esta sexta-feira os resultados dos testes efetuados e este é o único caso positivo e terá sido infetado por via familiar antes do início do estágio.