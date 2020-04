A história chega-nos de Itália, e acima de tudo fala de luta, superação e sonhos.



Luta porque Italica Grondona, mais conhecida por «Avó Lina», não é uma senhora qualquer. Tem 102 anos de idade e acabou de superar a doença que está a flagelar de forma intensa a Itália, a Covid-19.



Foram três longas semanas de internamento no Hospital de San Martino em Genóva, mas a «Avó Lina» superou a doença. Para tal bastou um tratamento «convencional», algo que, dada a avançada idade da paciente, deixou a comunidade médica surpreendida pela positiva e lhe valeu mesmo a alcunha de «A Imortal».



A notícia da recuperação total de Italica Grandona propagou-se quase tão rápido como o próprio vírus e as entrevistas sucederam-se com algo sempre em comum: a “«Avó Lina» tinha um desejo enorme de conhecer o seu verdadeiro e grande ídolo de sempre, o piloto italiano de MotoGp Valentino Rossi.



E não tardou a que esse sonho tivesse eco pois os apelos para que o piloto nove vezes campeão mundial de motociclismo entrasse em contacto com a sua fã. Foram inúmeros até que, no dia em que Italica Grondona completou 102 anos de idade, a surpresa aconteceu mesmo.



O telefone de Italica tocou e do outro lado, em videochamada, estava o ídolo da «Avó Lina»: esta e Rossi trocaram palavras e sorrisos. Foi a namorada do piloto, a modelo Francesca Sofia Novello, de 25 anos que, nas redes sociais, revelou a surpresa preparada por Rossi: «Enviaram-se a história desta maravilhosa senhora de 102 anos que tinha um grande sonho na gaveta! Conseguimos entrar em contacto com ela e ela está muito feliz! Um beijo para todos», disse.

Nesta altura Valentino Rossi não pode visitar a sua fã centenária e concretizar o seu sonho de o conhecer pessoalmente pois está confinado com a namorada na sua terra natal, Tavullia, perto de Pésaro, no norte de Itália.



Ficou no entanto a promessa de que a «Avó Lina» irá concretizar o seu maior sonho assim que a situação em Itália melhore e a quarentena termine com Valentino Rossi, nessa altura, a visitar aquela que se tornou na mais recente heroína dos italianos.