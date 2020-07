André Moreira, guarda-redes do Belenenses, testou negativo à covid-19.

Depois do jogo frente ao FC Porto, a estrutura do futebol profissional do Belenenses foi testada e todos os resultados deram negativos, incluindo o do guarda-redes, que ficou em isolamento depois do teste positivo de João Monteiro.

Apesar de estar negativo, André Moreira fará mais testes ao longo da semana e terá de continuar em isolamento e afastado dos treinos dos azuis até novas ordens da DGS.

Ora, depois dessa partida no Dragão, o plantel às ordens de Petit regressou ao trabalho na noite desta terça-feira, só depois de conhecidos os resultados dos testes. Álvaro Ramalho, dos sub-23, e Guilheme Oliveira, guardião que esteve emprestado ao Fátima e ao Louletano, foram chamados pelo treinador de 43 anos para suprir as ausências de André Moreira e João Monteiro.

Para já, o clube lisboeta ainda espera autorização da Liga para inscrever um novo guarda-redes para as restantes quatro jornadas do campeonato.

Refira-se que o Belenenses recebe no próximo sábado o Moreirense, em jogo da 31.ª jornada do campeonato. O apito inicial está agendado para as 19h15.