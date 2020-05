O Flamengo anunciou esta quarta-feira que realizou entre 30 de abril e 3 de maio testes a jogadores, equipas técnicas, funcionários e familiares próximos e detetou 38 casos de covid-19.

«Dos 293 examinados, 38 testaram positivo, mesmo sem sintomas, sendo os chamados ‘positivos assintomáticos’. Foram detectadas 11 pessoas que já tinham tido o contato com o vírus previamente, sem sintomas, e já se encontravam com anticorpos IGG positivos», diz uma nota do clube rubro-negro.

«Dos 38 que mostraram reação ao vírus, tivemos seis funcionários do grupo de apoio do Flamengo, dois funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços regulares para o clube, 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências de funcionários e jogadores e três atletas do elenco principal», explica o Flamengo, dizendo que «outros dois jogadores apresentaram anticorpos IGG positivos», ou seja, já tiveram contacto com o vírus.

«Para os que testaram positivo, todos assintomáticos, as providências serão isolamento e quarentena, acompanhamento diário com questionários sobre sinais vitais e evolução, além de novas dosagens seriadas dos pacientes e contactantes até a resolução dos casos», frisa o clube brasileiro que conta com Jorge Jesus como treinador da equipa principal.

«Os atletas que tiveram familiares ou funcionários com testes positivos entrarão em quarentena, com acompanhamento diário com questionários sobre sinais da doença e novas testagens. Em caso de novos testes negativos, serão integrados ao trabalho em prazo seguro ou, em caso de testagem positiva, seguirão, a partir de então, o padrão de conduta dos que já testaram positivo», diz a nota do Flamengo.

Recorde-se que na segunda-feira morreu Jorge Luiz Domingos, conhecido como Jorginho, massagista do Flamengo nas últimas quatro décadas, vítima de covid-19.