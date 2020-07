Spencer Dinwiddie, basquetebolista dos Brooklyn Nets, vai falhar a retoma da época da NBA, que começa a 30 de julho, em Orlando, por causa da covid-19.

O atleta tinha anunciado na passada semana que estava infetado, no mesmo dia que o companheiro de equipa DeAndre Jordan. Na altura, DeAndre Jordan disse que não voltaria à competição esta temporada, mas Spencer Dinwiddie não tinha excluído disputar o torneio.

«Depois de outro teste positivo ontem e considerando os sintomas, eu e os médicos dos Brooklyn decidimos que seria pelo melhor interesse da equipa e meu não vou jogar em Orlando. Vou apoiar os meus companheiros a cada passo do caminho», escreveu Dinwiddie no Twitter.

After another positive test yesterday and considering the symptoms, @BrooklynNets, team doctors and I have decided that it would be in the best interest for me and the team that I do not play in Orlando. I will be supporting the guys every step of the way! #AudienceOfOne