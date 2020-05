A Bundesliga austríaca de futebol, suspensa em meados de março devido à pandemia de covid-19, vai ser retomada à porta fechada no dia 2 de junho depois do governo ter dado autorização para o reinício da prova.



O calendário prevê dois jogos por semana para cada equipa e na conferência de clubes, que se realizou esta quarta-feira, ficou igualmente decidido que as dez jornadas que restam da competição terão de ser concluídas até ao fim de semana de 4 e 5 de julho.



Data marcada tem também a final da Taça da Áustria, prevista para 29 de maio.



De acordo com o presidente da Bundesliga austríaca, Christian Ebenbauer, «muitos [clubes] apoiaram a escolha de um programa o mais curto possível». Todas as equipas farão testes à covid-19 antes do regresso aos treinos, agendado já para esta sexta-feira. antes do regresso aos treinos, já esta sexta-feira, obrigadas a submeterem a testes à covid-19 todos os jogadores, técnicos e restante staff.



Quando a prova foi interrompida o LASK Linz liderava com 54 pontos, mais seis do que o segundo classificado, o Salzburgo, vencedor do campeonato nas últimas seis temporadas.



Na Áustria, país com quase 9 milhões de habitantes, registaram-se até agora cerca de 15.997 casos de infetados pelo novo coronavírus.14.304 pessoas recuperaram da doença que provocou 624 mortes.