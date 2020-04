Desde o dia 25 de março que Portugal tem assistido a um abrandamento do número percentual diário de novos casos de Covid-19, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Barómetro Covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP).



De acordo com a investigadora da ENSP, Carla Nunes, está a assistir-se a uma redução do aumento percentual diário de novos casos entre 7 por cento a 20 por cento (médio de 15,7 por cento), bem diferente dos valores das semanas anteriores, cujas percentagens tinham médias de 24,8 e 40,7 por cento.

Os investigadores do projeto do Barómetro Covid-19, um projeto de investigação que acompanha a evolução da pandemia em Portugal, apelam, em comunicado, para que haja «cautela na interpretação destes dados», uma vez que «a análise da evolução das curvas espanhola e italiana também tem tido um abrandamento no aumento relativo de casos diários».



Comparativamente à semana anterior, os gráficos do modelo matemático da ENSP desta semana do barómetro mostram «uma aproximação a Itália e, em vez de 11, por cada 100 novos casos italianos, Portugal espera agora 14».



«Em relação a Espanha, a curva portuguesa apresenta um ligeiro afastamento: 20 casos novos por cada 100 casos espanhóis, quando na semana anterior eram 22», refere a ENSP.



Portugal regista 9034 casos confirmados e 209 mortes por Covid-19, de acordo com a atualização desta quinta-feira, dia 2 de abril.



