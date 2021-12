Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 14 óbitos associados à covid-19 e mais 2.216 novos casos de infeção, indica o boletim diário epidemiológico desta segunda-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há registo de mais 37 pessoas internadas, para um total de 948. Em unidades de cuidados intensivos estão 135 pacientes (menos um).

Dos novos óbitos, cinco foram no Algarve, quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte e dois no Centro.

Dos novos casos, 683 foram no Norte, 662 em Lisboa e Vale do Tejo, 480 no Centro, 218 no Algarve, 106 na Madeira, 50 no Alentejo e 17 nos Açores.

Há mais 1.408 pessoas dadas como recuperadas, sendo que o número de casos ativos sobe para 62.157 pessoas (mais 794 do que no dia anterior).

O R(t) desceu para 1,10 a nível nacional (era de 1,13 no domingo) e, no Continente, para 1,11 (era de 1,14). Contudo, a incidência sofreu uma subida. É agora de 410,4 casos por 100 mil habitantes a nível nacional (estava nos 374) e, no Continente, de 413,9 casos por 100 mil habitantes, quando no domingo era de 376,5.