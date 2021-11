Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais oito novos óbitos associados à covid-19 e mais 3.205 novos casos de infeção, segundo o boletim diário epidemiológico desta sexta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados ultrapassa os 700: são agora 705, mais 14 do que na véspera. Em unidades de cuidados intensivos estão 100 pacientes, menos três do que nas últimas 24 horas.

Recuperaram da doença mais 1.842 pessoas, sendo que o número de casos ativos subiu: são mais 1.355, para um total de 50.880 no país.

Dos oito óbitos registados, três foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, outros três no Centro e dois no Norte.

A maior fatia do número de novos casos foi na região de Lisboa e Vale do Tejo: mais 1.031. No Norte registaram-se 926 novos casos, no Centro 774, no Algarve 292, na Madeira 91, no Alentejo 74 e nos Açores 17.

A atualização da incidência mostra também uma subida. A nível nacional, está nos 279,8 casos de infeção por 100 mil habitantes (estava em 251,1 nos dados de quinta-feira) e, no Continente, nos 280,2 casos de infeção por 100 mil habitantes (estava em 251,3 no dia anterior).

Já o R(t) está em 1,19 a nível nacional e, no Continente, em 1,20. Dados que mostram uma redução, ainda que ligeira, a nível nacional: na quinta-feira, o R(t) nacional era de 1,20.