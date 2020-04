O Brasil registou ais 357 vítimas e 3.503 novos casos de infetados pela covid-19 nas últimas 24 horas, confirmou esta sexta-feira o Ministério da Saúde do país.

Com os mais recentes números das últimas 24 horas, há já um total de 3.670 óbitos confirmados no país pelo novo coronavírus e 52.995 casos confirmados.

São Paulo lidera a lista dos estados brasileiros com o maior número de casos, com 1.512 mortos e 17.826 casos de infeção. Segue-se o Rio de Janeiro, com 570 óbitos e 6.282 casos por covid-19.

O ministro da Saúde brasileiro, Nelson Teich, anunciou esta sexta-feira, através da rede social Twitter, injeção de verbas no combate à pandemia, nomeadamente em Unidades de Terapia Intensiva.

«A partir de hoje, 1.761 camas de Unidades de Terapia Intensiva recebem recursos exclusivos para a assistência à doença. Serão 255,6 milhões de reais (41,7 milhões de euros) transferidos em três meses», escreveu.