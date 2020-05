Há mais 369 vítimas associadas à covid-19 em Itália, de acordo com os dados desta quarta-feira, no novo boletim diário da Proteção Civil transalpina. Há já quase 30 mil vítimas a registar no país (29.684).

Como pode ler na TVI24, é o terceiro dia consecutivo em que o número de mortes sobe, após os 236 óbitos confirmados na terça-feira e os 195 na segunda-feira.

Há mais 8.014 pessoas recuperadas, agora um total de 93.245.