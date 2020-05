O Reino Unido registou mais 693 óbitos associados à covid-19 no último balanço diário e ultrapassou Itália como o país europeu com mais vítimas, agora 29.315 no território britânico. A informação foi avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, esta terça-feira.

Dados oficiais publicados já durante o dia, pelo Gabinete Nacional de Estatística do Reino Unido, sugeriam que este era já o país europeu com maior número de mortos, se somados os óbitos nas diferentes regiões do país.

Os dados confirmados pelo Governo confirmam que é o país com mais óbitos na Europa, mas não tantos como os avançados pela estatística britânica. O Ministério da Saúde britânico criticou a abordagem em causa, alegando que a «extrapolação ou estimativas baseadas em dados passados arrisca ser extremamente perigosa».

O Reino Unido, que continua em confinamento, iniciou esta terça-feira um projeto piloto na Ilha de Wight, na costa sul de Inglaterra, para testar uma aplicação para telemóvel que as autoridades esperam que ajude a controlar a propagação da covid-19. A aplicação alertará as pessoas se estiveram em contacto próximo com uma pessoa infetada.