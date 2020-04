O Reino Unido registou mais 847 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 14.576 o número de óbitos durante a pandemia no país. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde britânico (NHS), esta sexta-feira.

Com os novos números, o Reino Unido ultrapassou a marca dos 14 mil mortos pela doença, agora um total de 14.576.

Há mais 5.599 casos do que no dia anterior, aumentando o número total de infetados para 108.692.

Os números de mortes referem-se, contudo, apenas aos pacientes diagnosticados com covid-19 que morrerem no hospital até às 17 horas da véspera. São compilados através dos dados da direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Já o número de pessoas infetadas é contabilizado de forma diferente, incluindo os diagnósticos até às 9 horas do mesmo dia em que são feitas as atualizações.

Na quinta-feira, o governo britânico anunciou o prolongamento, pelo menos por mais três semanas, do regime de confinamento obrigatório, que só permite às pessoas sair de casa para a compra de bens essenciais, como alimentos ou medicamentos, fazer exercício, ajudar pessoas vulneráveis ou trabalhar, a última situação se não for possível a partir o teletrabalho.