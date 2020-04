O Brasil registou, esta quinta-feira, um novo recorde diário de vítimas pela covid-19, com mais 407 mortos e mais 3.735 infetados, de acordo com os dados mais recentes atualizados pelo Ministério da Saúde.

Com os números mais recentes, o país contabiliza oficialmente 3.313 óbitos e 49.492 casos de pessoas infetadas.

De acordo com o balanço das autoridades de saúde do país, o aumento diário no número de mortes foi de 14 por cento. Já o crescimento de infetados foi de 8,2 por cento.

O novo ministro da saúde, Nelson Teich, afirmou, em conferência de imprensa, ainda não saber se os números mais recentes são resultado de «um esforço de fechar os diagnósticos ou uma linha de tendência de aumento».