Lisboa regista 1.346 casos de pessoas infetadas com a covid-19, mais 75 do que o balanço diário anterior, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), este sábado. Os números representam um aumento de 5,6 por cento, significativo no concelho da capital, em relação aos demais.

Vila Nova de Gaia regista 1.180 casos pela doença, mais 17 do que na sexta-feira, continuando como o segundo município com mais casos (aumento de 1,4 por cento). Segue-se o Porto, com 1.120 casos, também mais 17 face às 24 horas anteriores (aumento de 1,5 por cento).

Na hierarquia dos dez concelhos mais afetados mantém-se a ordem do último balanço. Braga, na quarta posição, tem agora 974 casos, mais 24.

Seguem-se Matosinhos, com 945 (mais 11), Gondomar com 897 (mais três), Maia com 770 (mais sete), Valongo com 660 (mais cinco), Ovar com 536 (mais dois) e Sintra com 523 (mais oito).

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 26 mortes e 595 casos pela covid-19.

Os dados referem-se ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 81 por cento dos casos confirmados.