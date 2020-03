Lisboa é o concelho com mais casos confirmados de covid-19 no país, um total de 505, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), esta terça-feira.

Com a nova contagem, o Porto é o segundo concelho com mais casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, 462.

Entre os municípios mais afetados, Vila Nova de Gaia surge, com 338 casos, em terceiro lugar. Seguem-se Gondomar (298), Maia (293), Matosinhos (273), Braga (220), Valongo (210), Sintra (167), Ovar (159), Coimbra (157), Santa Maria da Feira (148), Vila Real (121) e Cascais (113) como os concelhos que já ultrapassaram os três dígitos no total de casos de covid-19.

A partir desta terça-feira, a DGS explica estar a utilizar apenas os dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), «correspondente a 78% dos casos confirmados», abdicando da «metodologia mista», que juntava casos reportados pelo SINAVE e das administrações regionais de saúde (ARS).

Isto acontece depois de a DGS ter admitido, esta manhã, a duplicação em relação aos dados divulgados na segunda-feira no concelho do Porto. Nesse dia, foram apontados 941 casos no município portuense, mais 524 do que no boletim de domingo, quando o total de casos confirmados em todo o país, de domingo para segunda-feira, tinha sido apenas de 446. Ou seja, um total nacional inferior ao total de casos no Porto no período de 24 horas.

Esta terça-feira, Portugal regista 160 mortes associadas à covid-19, mais 20 que na segunda-feira, além de 7.443 infetados, mais 1.035 do que nas 24 horas anteriores.