Lisboa volta a ser, segundo boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira o concelho que regista o maior número de casos de infeção por covid-19 em Portugal.

Com 1.145 infetados, mais 85 do que na véspera, Lisboa ultrapassa o Porto, que soma 1.071 casos (mais 3 do que no dia anterior), e é agora o segundo concelho da lista. Vila Nova de Gaia, com 1.066 casos confirmados (mais seis), é o outro município a registar mais de mil infetados.

Seguem-se Braga (902, mais 46), Matosinhos (884, mais oito), Gondomar (853, mais 16), Maia (742, menos 32 infetados), Valongo (594, mais dois), Ovar (516, mais cinco) e Sintra (506, mais quatro), todos com mais de 500 casos confirmados.

Os dados referem-se, de acordo com a DGS, «ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 83 por cento dos casos confirmados», sendo que «quando os casos confirmados são inferiores a três, por motivos de confidencialidade» os concelhos com pessoas infetadas não são apresentados.