O concelho do Porto é, pelo segundo dia consecutivo, o que regista mais casos de covid-19 no país. No balanço da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira, há 959 casos, mais 38 face aos registos de segunda-feira.

Em segundo lugar continua Lisboa, o segundo município com mais casos, agora 946, mais 41 face ao dia anterior.

Vila Nova de Gaia, com 884 casos, tem mais 42 do que nos registos de segunda-feira da DGS e permanece no terceiro lugar desta hierarquia.

Matosinhos (768, mais 53 do que na segunda-feira), Gondomar (718, mais 17), Braga (647, sem variação), Maia (645, mais 45), Valongo (507, mais 16), Ovar (435, mais 21) e Sintra (404, mais sete) são os outros concelhos mais afetados.

Os dados do relatório da DGS dizem respeito ao «total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 81 por cento dos casos confirmados», sendo que, «quando os casos confirmados são inferiores a três, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados».

Portugal regista esta terça-feira 17.448 infetados com Covid-19, doença que já causou 567 mortes.