O concelho do Porto volta esta quarta-feira a ser o que regista mais casos de covid-19 no país: 980 casos, mais 21 do que os registos de terça-feira.

Em segundo lugar continua Lisboa, o segundo município com mais casos, agora 962, mais 16 face ao dia anterior.

Vila Nova de Gaia, com 923 casos, mais 39 do que nos registos da véspera, continua no terceiro lugar desta hierarquia.

Os dados do relatório da DGS dizem respeito ao «total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 82 por cento dos casos confirmados», sendo que, «quando os casos confirmados são inferiores a três, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados».

Portugal regista esta quarta-feiras 18.091 infetados com Covid-19, doença que já causou 599 mortes.