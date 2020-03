Ricardo Mexia, medico de Saúde Públican e presidente da Associação Nacional de clínicos dessa especialidade, esteve na TVI a responder a várias dúvidas que ainda existem sobre o coronavírus que vai obrigar a maior parte das pessoas a ficar em casa.

Desde logo, o médico explicou aquilo que devem fazer as pessoas que estão em isolamento devido ao risco de terem estado em contacto com alguém infetado.

E para essas pessoas a ordem é clara: não sair de casa e evitar ao máximo os contactos com terceiros.

«As pessoas que se encontram em isolamento não devem sair de casa para não contactar com outras pessoas. Também dentro de casa, com os restantes elementos do agregado familiar, os contactos devem ser mínimos», alerta o clinico.

As pessoas que não estão em isolamento e que não tiveram contacto com possíveis infetados, podem sair de casa, ainda que com todos os cuidados.

«Mas devem moderar-se os contactos sociais», sublinha o médico.

Sabendo-se que o principal grupo de risco são os idosos, Ricardo Mexia defende que as cautelas devem ser ainda maiores.

«Devem evitar a ida a locais com muitas pessoas, nomeadamente a ida a hospitais, a menos que sejam situações urgentes», aponta.

Ricardo Mexia explicou também são as vias de contágio da doença, que se baseia na «projeção de gotículas da tosse e dos espirros» de alguém infetado.

Porém, apesar de a projeção dessas gotículas ser a principal via de contágio, o contacto com gotículas que se podem ter depositado nas mais diversas superfícies – mesas, teclados de computadores, maçanetas de portas, etc – pode contribuir também para o contágio, razão pela qual se devem evitar os toques com as mãos na face e higienizar as mãos o máximo possível.

Por outro lado, o médico abordou também o ‘mito’ de que o calor poderá ajudar a controlar a propagação da doença.

«Não há a garantia de que o calor possa ajudar a controlar a propagação do vírus. Existe essa esperança, mas o conhecimento que existe sobre o vírus neste momento não permite dar uma certeza quanto a essa situação», explicou.