Portugal registou nas últimas 24 horas mais 406 novas infeções e duas mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). As mortes foram registadas uma na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra no Norte.

Isto significa que o dia regista mais recuperados (565) do que novos casos casos.

A região Norte voltou a ser aquela onde se registaram mais novos casos (127), pouco mais do que os detetados em Lisboa e Vale do Tejo (115).

Há ainda menos 20 pessoas internadas, num total de 260, 74 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos, o que representa menos uma do que na véspera.

[artigo atualizado]