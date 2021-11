Portugal registou mais quatro mortes e 1.382 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta quinta-feira.

Continua assim a subir o número de infetados em Portugal, depois de na véspera terem sido pouco mais de 1.000 os novos casos.

No que diz respeito às mortes, todas elas foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem também o maior número de novos casos (544), mais do que a região Norte (338) e o Centro (337).

Já o número de doentes internados baixou nas últimas 24 horas para 357 (menos 27), ainda que os internados em Cuidados intensivos sejam nesta quinta-feira mais seis, num total de 73,

[artigo atualizado]