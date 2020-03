A atravessar uma batalha contra uma doença oncológica, Claudia Nainggolan, mulher do médio belga Radja Nainggolan (atualmente no Cagliari), partilhou nas redes sociais um testemunho forte, mostrando como o surto do novo coronavírus está a ter impacto na distribuição de fármacos para doentes como ela.

«Não consigo encontrar medicamentos importantes para o meu tratamento e, como eu, quem sabe quantas quantas pessoas estão na mesma situação», escreveu numa mensagem partilhada no Instagram.

Claudia Nainggolan lembra que doentes na situação dela têm o sistema imunitário fragilizado e que, por isso, estão mais sucetíveis de contrair outras doenças.