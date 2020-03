A Associação de Futebol de Lisboa determinou que todos os jogos das competições distritais de seniores de futebol de onze e futsal terão de decorrer à porta fechada no período compreendido entre 14 e 29 de março.

Num comunicado publicado, a associação informa ter tomado uma decisão mais drástica relativamente a todos os escalões de formação: a suspensão de todas as provas distritais de futebol de onze, sete, encontros lúdicos e futsal.

A AF Lisboa informa ainda que as medidas implementadas poderão ser ampliadas ou reduzidas, de acordo com as recomendações.