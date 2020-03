A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informou esta segunda-feira que suspendeu o Campeonato Carioca, o qual é disputado pelo Flamengo de Jorge Jesus, por 15 dias, devido à pandemia da Covid-19.

«A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, após mais de três horas de reunião com os clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca e o Sindicato dos Atletas e de Treinadores, a competição está paralisada por 15 dias por causa da pandemia do coronavírus», pode ler-se no comunicado emitido pelo organismo.

Recorde-se que a Confederação Brasil de Futebol (CBF) já tinha suspendido todas as competições que estão sob a sua égide, deixando a decisão sobre os campeonatos estaduais à responsabilidade de cada federação.

Depois da Libertadores ter sido suspensa, agora é a vez do Carioca: significa isto que o Flamengo de Jesus também vai parar de competir, pelo menos durante os próximos 15 dias.