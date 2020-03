O empresário Peter Lim, principal acionista do Valência e padrinho de casamento do empresário Jorge Mendes, disponibilizou os seus dois hotéis em Manchester aos serviços de saúde do Reino Unido.

As duas unidades hoteleiras têm um total de 200 camas, que ficam assim ao dispor de todos os profissionais que estão na frente de combate contra a pandemia do novo coronavírus.

Refira-se que o Reino Unido regista nesta altura 3269 infetados e 184 mortos por Covid-19, novo coronavírus que se tem alastrado por todo o mundo.