O Ministério da Administração Interna (MAI) deu, esta sexta-feira, orientações de reforço na fiscalização rodoviária à PSP e à GNR, para este fim de semana e no longo período da Páscoa, sobretudo em direção ao Algarve.

Em comunicado, como pode ler em desenvolvimento na TVI24, o Ministério tutelado por Eduardo Cabrita recorda que «apenas serão autorizados a deslocar-se os cidadãos que o façam ao abrigo das exceções previstas no dever geral de recolhimento» no âmbito do estado de emergência decretado por causa da pandemia de covid-19. O MAI informa que «não serão toleradas as chamadas deslocações de fim de semana», limitando-se as «viagens ao estritamente necessário».

Em Portugal, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira pela Direção Geral da Saúde, há 76 mortes e 4.268 casos de pessoas infetadas com a covid-19.

