Com a suspensão do futebol em quase todo o mundo, devido à Covid-19, têm sido muitas as criativas formas que as pessoas têm arranjado para combater o período de isolamento ou quarentena.

Esta será, provavelmente, uma das melhores.

O Leyton Orient, da quarta divisão inglesa, jogava esta tarde no terreno do Bradford City, a partir das 15h00, mas a partida, como todas as de futebol profissional no país, foi cancelada.

Só que o clube não quis que os adeptos ficassem sem nada para fazer e decidiram simular o jogo no… Football Manager (já agora, uma boa oportunidade para recordar quem são os jovens craques maior simulador de futebol do mundo).

O Leyton anunciou a original ideia nas redes sociais, que permite à sua massa associativa escolher o onze inicial, as táticas e tomar decisões durante os 90 minutos.

O resultado pode acompanhar no twitter do emblema britânico, que deixamos em baixo.

⚽️👔 First day on the job!



Today's match against @officialbantams may have been postponed in real life but it's game day on @FootballManager and we need help!



📊 Vote For Who Starts!

🤔 Formation + Tactics

💻 Make Live Decisions As We Play This Afternoon#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/12daf8kzJi