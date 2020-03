Já aqui lhe contámos o jogo que um clube inglês está a simular no Football Manager e de Inglaterra chega-nos agora mais uma história hilariante para combater o isolamento provocado pela Covid-19.

O Southampton e o Manchester City disputaram uma partida do... jogo do galo. Sim, leu bem.

Os saints iam defrontar esta tarde o Norwich, mas o encontro, como todo o futebol profissional no país, foi cancelado. À hora da partida, o emblema do sul inglês desafiou nas redes sociais os canaries para disputar uma partida do tradicional jogo.

O Norwich nunca chegou a responder e, no entretanto, o Manchester City meteu-se na conversa e o Southampton convidou os citizens para jogarem, pedido que foi aceite.

Deu empate e o Southampton, de resto, ainda pediu à Premier League para cada equipa somar um ponto na classificação. Uma tarde bem passada na internet, pode dizer-se.