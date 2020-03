A NBA pediu às equipas para se prepararem para jogarem sem adeptos nas bancadas, devido ao surto do novo coronavírus Covid-19.

Numa nota enviada às equipas, a NBA detalhou algumas ações que as equipas vão ter de tomar «caso se torne necessário jogar apenas com as pessoas essenciais presentes».

Nesse documento, a NBA pede às equipas para identificarem os elementos que serão essenciais para a realização de um encontro, referindo ser necessário que sejam capazes de comunicar rapidamente com o staff dispensável e com os detentores de bilhetes.

A NBA também diz que as equipas têm de ter um plano para permitir a entrada da comunicação social.

LeBron James, uma das grandes estrelas da competição, já se mostrou contra a possibilidade de jogar sem público.

«Jogar sem adeptos? Não, isso não é possível. Não vou jogar se não houver adeptos na bancada. É para eles que eu jogo. Eu jogo para os meus colegas e para os adeptos. Portanto, se eu chegar a um pavilhão e não houver adeptos, eu não jogo», garantiu.

No início da semana, a NBA já tinha enviado um memorando aos clubes em que apresentava dez recomendações aos basquetebolistas, na expectativa de diminuir os riscos de contágio do vírus, pedindo, entre outras coisas, que não aceitem itens para autografar e que evitem dar ‘high five’ (cumprimentos com a mão) aos adeptos e a estranhos.